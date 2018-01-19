Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации

Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации

Десятки сотрудниц ООН рассказали о многочисленных случаях сексуальных домогательств в организации.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственное расследование.

Женщины рассказали, что руководство организации "закрывает глаза на происходящее", а также добавили, что из-за публичных рассказов об этом они могут лишиться работы.

«Если вы сообщите об этом - ваша карьера закончена"», - рассказала одна из пострадавших.

В ООН прокомментировали публикацию, заявив, что знают о проблеме, а также рассказали, что генсек Антониу Гутерриш «уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости».

Отметим, на фоне расследования относительно голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого подозревают в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, все больше женщин начали рассказывать о подобных случаях, в том числе и сотрудницы Европарламента.

Недавно британская газета The Sunday Times, интернет-портал Politico и другие СМИ обнародовали заявления женщин о различных сексуальных домогательствах и попытках потрогать их тело со стороны мужчин-европарламентариев. Женщины утверждают, что к домогательствам причастны также и немецкие депутаты, а одного из них даже называют «ведущим».

По имени называется только один 71-летний французский депутат от «зеленых», который якобы написал непристойное текстовое сообщение сотруднице другого депутата. Имена других политиков, которым вменяют сексуальные домогательства, The Sunday Times не опубликовала, как отмечается, из-за пожелания самих женщин. Они, мол, опасаются за свою карьеру и возможные юридические последствия.

Также более 300 влиятельных женщин Голливуда запустили инициативу Time's Up (Хватит уже) для противодействия сексуальным домогательствам в развлекательной индустрии.

Катрин Денев и еще сто известных француженок выступили за право мужчин «приставать к женщинам». Позже Денев принесла извинения жертвам насилия, которых оскорбило ее открытое письмо.




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