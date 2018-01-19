Папа Римский остановил кортеж ради упавшей с лошади полицейской

Франциск нарушил протокол, чтобы помочь женщине.

Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской в Чили.

Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике. Одна из полицейских лошадей была, вероятно, напугана криками толпы и сигналами авто и сбросила свою всадницу неподалеку от проезжающего папамобиля - водителю даже пришлось вильнуть на дороге, чтобы избежать столкновения.

Папа нарушил протокол, остановил машину и вышел к лежащей на земле женщине, которая ушиблась при падении.

Глава римской католической церкви прибыл в Чили 15 января, а уже 18 января отправился в Перу. Во время перелета по Чили между городами Сантьяго и Икике Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника.