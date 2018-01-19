Папа Римский остановил кортеж ради упавшей с лошади полицейской
Франциск нарушил протокол, чтобы помочь женщине.
Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской в Чили.
Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике. Одна из полицейских лошадей была, вероятно, напугана криками толпы и сигналами авто и сбросила свою всадницу неподалеку от проезжающего папамобиля - водителю даже пришлось вильнуть на дороге, чтобы избежать столкновения.
Папа нарушил протокол, остановил машину и вышел к лежащей на земле женщине, которая ушиблась при падении.
Глава римской католической церкви прибыл в Чили 15 января, а уже 18 января отправился в Перу. Во время перелета по Чили между городами Сантьяго и Икике Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.01.2018 08:23
19.01.2018 09:02