Минздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинации

Ульяна Супрун ссылается на мировую практику.

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Министерство здравоохранения выступает за введение ответственности за отказ от вакцинации.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В рамках следующих шагов [по профилактике заболеваемости корью] нам нужно будет... внести изменения в законы Украины, которые регламентируют вопрос вакцинации, и усилить ответственность за отказ от вакцинации, как это сделано во всем цивилизованном мире", - сказала она.

По ее словам, вспышка кори произошла потому, что на протяжении последних лет уровень вакцинации против кори составлял менее 50%.

При этом Супрун добавила, что в 2017 году Минздраву удалось изменить ситуацию и увеличить уровень вакцинации среди детей до 77,8% плановыми прививками.

Уголовная или административная ответственность за отказ от вакцинации в Украине не предусмотрена.

Три человека умерли от кори с начала года, еще пять - в прошлом году.