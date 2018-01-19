В Великобритании депутат уснул в прямом эфире на дебатах
Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире.
Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.
Как можно увидеть на записи, депутат спит под речь члена парламента Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit. Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.
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