В Великобритании депутат уснул в прямом эфире на дебатах

В Великобритании депутат уснул в прямом эфире? на дебатах (ВИДЕО)

Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире.

Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.

Как можно увидеть на записи, депутат спит под речь члена парламента Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit. Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.

Ранее пресс-секретарь роSSийского лидера уснул в прямом эфире. Чиновник задремал в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ — BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутатНового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат
Членов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутатЧленов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутат
Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о BrexitНижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit
Наибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутатНаибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутат
В Великобритании появился министр по делам одиночестваВ Великобритании появился министр по делам одиночества
Подавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться ГенпрокуратуреПодавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться Генпрокуратуре
Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсоветаЛуценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета
Международные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутатМеждународные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутат
На островах Великобритании убили ветерана АТОНа островах Великобритании убили ветерана АТО
ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсоветаГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета
Последние новости
Подгружаем последние новости