МИД Беларуси: Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду
Минск позволил себе выпад в адрес Казахстана.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на инициативу о поиске альтернативного места проведения переговоров по Донбассу.
"В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится... Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", - приводятся слова Макея на сайте МИД Беларуси.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другое место.
5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.
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