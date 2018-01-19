МИД Беларуси: Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду

Минск позволил себе выпад в адрес Казахстана.

МИД Беларуси: Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду
Владимир Макей
Фото: websmi.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на инициативу о поиске альтернативного места проведения переговоров по Донбассу.

"В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится... Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", - приводятся слова Макея на сайте МИД Беларуси.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другое место.

5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.


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