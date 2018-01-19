Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»
Румынские специалисты помогут Украине внести изменения в языковую статью закона «Об образовании».
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил и. о. директора Второго европейского Департамента МИД Украины Владимир Шкуров.
«После получения выводов Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона «Об образовании», которые Украина обязалась учесть в ходе разработки имплементационного законодательства, с румынской стороной достигнуты конкретные договоренности в плане привлечения ее представителей к разработке этого законодательства.На данный момент упомянутая приостановка не повлияла на позицию румынской стороны относительно поддержки независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Украины», - сказал он.
По словам представителя МИД Украины, по состоянию на январь 2018 года украинско-румынские отношения остаются стабильными, но их развитие замедлилось.
«То, что у нас есть сейчас в украинско-румынских отношениях, более правильным будет характеризовать как некую приостановку высокого темпа их развития, обусловленную реализацией в нашем государстве реформы системы образования и ее влиянием на румынскую общину в Украине, что собственно и вызвало обеспокоенность румынской стороны. В определенной степени это также обусловлено недостаточной информационно-разъяснительной работой относительноуказанной реформы», - подытожил и.о. директора Второго европейского департамента МИД Украины Владимир Шкуров.
Напомним, по состоянию на декабрь 2017 года в Республике Румыния работают 14 общеобразовательные школы и 4 специальные учебные заведения, где часть предметов преподаются на украинском языке. Ранее Верховная Рада Украины утвердила законопроект, согласно которому представители национальных меньшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным исключительно в начальное школе. Против нововведения выступили Польша, Венгрия, Греция, Болгария, Румыния, Молдова и РоSSийская Федерация.
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