Венгрия будет блокировать партнерство Украины с НАТО

Венгрия будет блокировать партнерство Украины с НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО - Украина на уровне министров обороны.

Об этом он сказал после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, передает «Радио Свобода».

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права.

«Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье», –подчеркнул министр.

Политик добавил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный  закон Украины как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.

Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

«В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств», – заявил он.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (в частности ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести в отношении этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию относительно украинского закона «Об образовании». Украинскую власть, в частности, призвали прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать «более гибкую модель» двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит к коренным народам и национальным меньшинствам.




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