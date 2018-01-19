Создателю "cамообороны Крыма" заочно сообщили о подозрении

Владимир Мерцалов - бывший работник МВД Украины.

Владимир Мерцалов

Прокуратура заочно сообщила о подозрении и намерена объявить в розыск одного из бывших руководителей "cамообороны Крыма" Владимира Мерцалова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной республики Крым.

"Руководителю одной из рот так называемой "cамообороны Крыма", награжденного Путиным госнаградами РФ , сообщено о подозрении", - сказано в нем. Мерцалову инкриминированы ч. 5 ст. 260 (создание незаконных военизированных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

В частности, установлено, что бывший руководитель крымского профсоюза работников Министерства внутренних дел Украины собрал 23 февраля 2014 года внеочередное заседание профсоюза, на котором было создано вооруженное формирование "cамооборона Крыма".

27 февраля 2014 года Мерцалов возглавил 4-ю роту вооруженного формирования, которая принимала участие в блокировании и захвате аэропорта в Симферополе.

Он также координировал действия роSSийских силовиков в Крыму и осуществлял захват помещений СБУ и МВД .

17 января 2018 года лицу сообщено о подозрении и подготовлены материалы по объявлению его в розыск.

Отмечается, что правоохранительными органами на сегодня установлены данные более 500 членов этого незаконно созданного вооруженного формирования.