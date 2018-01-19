Турция готовит войска на границе для наступления на курдов
Турция привела в состояние повышенной боевой готовности войска на границе с Сирией.
Об этом 18 января сообщило «
Генштаб ВС Турции рассматривает возможность операции в сирийском Африне против курдских формирований. Агентство отмечает, что в район Антакья уже перебросили девять танков.
17 января под председательством президента Реджепа Эрдогана прошло заседание Совета нацбезопасности Турции. По его итогам обнародовали заявление, в котором говорится, что Турция не позволит создать у своих границ зону, «подконтрольную террористам».
Турция с августа 2016 года по март 2017-го проводила в Сирии операцию «Щит Евфрата», заявляя о борьбе с боевиками «Исламского государства».
Представитель курдской Партии демократического союза Абдесалям Али называл действия турецких военных в Сирии оккупацией.
Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн. человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение всего ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партию Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.01.2018 06:31
19.01.2018 06:48