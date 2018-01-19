Турция готовит войска на границе для наступления на курдов

Турция привела в состояние повышенной боевой готовности войска на границе с Сирией.

Об этом 18 января сообщило « Анадолу ».

Генштаб ВС Турции рассматривает возможность операции в сирийском Африне против курдских формирований. Агентство отмечает, что в район Антакья уже перебросили девять танков.

17 января под председательством президента Реджепа Эрдогана прошло заседание Совета нацбезопасности Турции. По его итогам обнародовали заявление, в котором говорится, что Турция не позволит создать у своих границ зону, «подконтрольную террористам».

Турция с августа 2016 года по март 2017-го проводила в Сирии операцию «Щит Евфрата», заявляя о борьбе с боевиками «Исламского государства».

Представитель курдской Партии демократического союза Абдесалям Али называл действия турецких военных в Сирии оккупацией.

Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн. человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение всего ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партию Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций.