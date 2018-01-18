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На Майдане простились с погибшим бойцом "Правого сектора" Андреем Витвицким Андрей Витвицкий погиб под Авдеевкой 16 января. На Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с бойцом Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Андреем Витвицким (другом Спикером). Фото: Сергей Нужненко 30-летний уроженец Ивано-Франковска погиб поздно вечером 16 января под Авдеевкой Донецкой области, получив осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Андрей Витвицкий вступил в ряды "Правого сектора" во время Майдана, участвовал в боях на Грушевского, Институтской и в Доме Профсоюзов. Учился в Высшей духовной семинарии во Львове. Фото: Сергей Нужненко Похоронят друга Спикера завтра в Ивано-Франковске. У погибшего военного остались мама, жена и маленькая дочь.

LB.ua

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