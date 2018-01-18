Канада обещает поддерживать Украину, председательствуя в G7
Канада продолжит поддерживать Украину, в частности во время председательства в Большой семерке.
Об этом заявила генерал-губернатор Канады Жюли Паетт во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает
«Наша страна останется близким союзником, в том числе в этом году, в течение которого мы будем председательствовать в Большой семерке. Мы продолжим сотрудничать с Украиной и будем оказывать помощь проведению институциональных реформ для достижения экономического роста. Канада будет оказывать гуманитарную помощь людям, пораженным конфликтом на востоке Украины. Мы будем помогать решать конфликты, бороться с коррупцией, поддерживать права человека», — сказала Паетт.
Генерал-губернатор также отметила эффективность канадско-украинского сотрудничества в военной сфере.
«Мы также сотрудничаем через наших военных в сфере безопасности и обороны. Канадская миссия сотрудничает с ВСУ, оказывать помощь в тактическом обучении. Мы благодарны за эти отношения, чрезвычайно важные для обеих сторон. Мы очень много учимся от ВСУ», — добавила Паетт.
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