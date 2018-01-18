Канада обещает поддерживать Украину, председательствуя в G7

Украина_Канада

Канада продолжит поддерживать Украину, в частности во время председательства в Большой семерке.

Об этом заявила генерал-губернатор Канады Жюли Паетт во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Эспрессо.TV.

«Наша страна останется близким союзником, в том числе в этом году, в течение которого мы будем председательствовать в Большой семерке. Мы продолжим сотрудничать с Украиной и будем оказывать помощь проведению институциональных реформ для достижения экономического роста. Канада будет оказывать гуманитарную помощь людям, пораженным конфликтом на востоке Украины. Мы будем помогать решать конфликты, бороться с коррупцией, поддерживать права человека», — сказала Паетт.

Генерал-губернатор также отметила эффективность канадско-украинского сотрудничества в военной сфере.

«Мы также сотрудничаем через наших военных в сфере безопасности и обороны. Канадская миссия сотрудничает с ВСУ, оказывать помощь в тактическом обучении. Мы благодарны за эти отношения, чрезвычайно важные для обеих сторон. Мы очень много учимся от ВСУ», — добавила Паетт.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Канада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года – ПорошенкоКанада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года – Порошенко
СБУ: задержанный ФСБ Соколов стоит за инсценировкой терактов для вторжения РФ в УкраинуСБУ: задержанный ФСБ Соколов стоит за инсценировкой терактов для вторжения РФ в Украину
Молдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машинеМолдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машине
Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в УкраинуАдвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину
В сети появился документ, запрещающий учителям и медикам из «ДНР» посещать УкраинуВ сети появился документ, запрещающий учителям и медикам из «ДНР» посещать Украину
Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - МинздравВспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав
Правозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» странойПравозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» страной
В Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор КанадыВ Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор Канады
Розенблат подал на Украину в судРозенблат подал на Украину в суд
Канада ввела новые санкции против КНДРКанада ввела новые санкции против КНДР
Последние новости
Подгружаем последние новости