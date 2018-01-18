Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в Краматорске
Наблюдатель попал в ДТП на такси.
Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске Донецкой области в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.
"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сообщили агентству в пресс-службе миссии.
Ранее роSSийские СМИ сообщили со ссылкой на боевиков о том, что в Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.
В пресс-службе миссии никаких подробностей происшествия пока не сообщили.
Напомним, в апреле в результате взрыва мины на оккупированной территории Луганской области погиб сотрудник наблюдательной миссии ОБСЕ гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.01.2018 17:32
18.01.2018 19:51