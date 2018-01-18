Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в Краматорске

Наблюдатель попал в ДТП на такси.

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Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске Донецкой области в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сообщили агентству в пресс-службе миссии.

Ранее роSSийские СМИ сообщили со ссылкой на боевиков о том, что в Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

В пресс-службе миссии никаких подробностей происшествия пока не сообщили.