Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в Краматорске

Наблюдатель попал в ДТП на такси.

Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в Краматорске
Фото: 112.ua

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске Донецкой области в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сообщили агентству в пресс-службе миссии.

Ранее роSSийские СМИ сообщили со ссылкой на боевиков о том, что в Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

В пресс-службе миссии никаких подробностей происшествия пока не сообщили.

Напомним, в апреле в результате взрыва мины на оккупированной территории Луганской области погиб сотрудник наблюдательной миссии ОБСЕ гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.


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