Главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ограничение свободы слова - Human Rights Watch

Главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ограничение свободы слова - Human Rights Watch

Самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине, за исключением ситуации на Востоке страны, стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ.

Об этом во время пресс-конференции заявила директор и исследователь Human Rights Watch в Украине Таня Купер.

“За исключением ситуации на Востоке страны, самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ”, — сказала она.

Купер отметила, что правительство Украины, ссылаясь на необходимость противостоять роSSийской агрессии на Донбассе, а так же антиукраинской пропаганде, предприняло в прошлом году ряд шагов по ограничению этих свобод. Например, в марте пришлого года президент Порошенко подписал закон, обязывающий активистов и журналистов, которые расследуют факты коррупции, публично декларировать личное имущество по аналогии с госчиновниками. Президент позже внес несколько поправок, снимая обязанность декларирования, но добавив необоснованную отчетность для всех общественных организаций и лиц, которые с ними сотрудничают.

Кроме того, отметила Купер, власти в Украине так и не предприняли реальных шагов по расследованию деятельности проправительственного сайта “Миротворец”, а некоторые должностные лица в Украине публично выступали в поддержку администрации этого ресурса.

В июле и августе пришлого года СБУ, за якобы антиукраинскую пропаганду, несколько иностранных журналистов были высланы из страны, другие не получили разрешение на вьезд, в том числе несколько журналистов из РоSSии и двое из Испании.

Напомним, в Украине за пять месяцев 2017 года произошло 102 случая, связанных с нарушением свободы слова. В 2016 году таких нарушений было 108. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ).

Больше всего нарушений произошло в Киеве и Киевской области (24), в Полтавской (10) и Николаевской областях (8). В Харьковской области, по информации ИМИ, было четыре таких инцидента.

Большинство нарушений относятся к категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая (против 38 в 2016-м).

В восьми случаях журналистам повредили имущество (в 2016-м году такой случай был один).

Физической агрессии в отношении журналистов, по подсчетам ИМИ, в этом году стало в три раза меньше — 6 случаев нападений на представителей СМИ (против 18 случаев в 2016-м).




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