Украина станет членом агентства по возобновляемым источникам энергии
Украина станет полноправным членом в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в течение 3-4 недель.
Об этом 18 января сообщил на пресс-конференции и.о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, сообщают СМИ.
“Мы выполнили все свои обязательства: приняли соответствующий закон, он подписан Президентом. Мы передали эти документы на ратификацию, находясь в Абу-Даби... Мы имеем все шансы буквально в течение нескольких недель, двух-трех, максимум четырех стать полноправными членами этой ключевой мировой институции, которая является де-факто и де-юре ключевым инструментом реализации парижского соглашения по сокращению выбросов CO2”, — сказал депутат.
Напомним, в Украине вступил в силу закон №
Ранее сообщалось, 22 сентября украинский парламент принял за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии.
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