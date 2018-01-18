Украина станет членом агентства по возобновляемым источникам энергии

Украина станет членом агентства по возобновляемым источникам энергии

Украина станет полноправным членом в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в течение 3-4 недель.

Об этом 18 января сообщил на пресс-конференции и.о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, сообщают СМИ.

“Мы выполнили все свои обязательства: приняли соответствующий закон, он подписан Президентом. Мы передали эти документы на ратификацию, находясь в Абу-Даби... Мы имеем все шансы буквально в течение нескольких недель, двух-трех, максимум четырех стать полноправными членами этой ключевой мировой институции, которая является де-факто и де-юре ключевым инструментом реализации парижского соглашения по сокращению выбросов CO2”, — сказал депутат.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2222-VIII "о присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)". Документ опубликовали в "Голосе Украины" 28 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, 22 сентября украинский парламент принял за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии.




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