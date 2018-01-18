Ирина Луценко: законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен

Рассматривать документ будут уже на следующей сессии.

Ирина Луценко: законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен в ходе рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Относительно закона об Антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный Президентом законопроект должен пройти профильный Комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечание и увидим позиции фракций. Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, к этому призывал и президент - создать такую группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования. Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен", - отметила Луценко.

По ее прогнозам, сам суд заработает не менее чем через полгода после принятия закона.

Напомним, в четверг депутаты дважды отказались включить в повестку сессии законопроект президента о создании Высшего антикоррупционного суда.

Текущая седьмая сессия Верховной Рады завершится на следующей неделе. Восьмая сессия стартует 6 февраля.

Ранее МВФ, Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина.


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