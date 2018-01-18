Ирина Луценко: законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен

Рассматривать документ будут уже на следующей сессии.

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен в ходе рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Относительно закона об Антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный Президентом законопроект должен пройти профильный Комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечание и увидим позиции фракций. Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, к этому призывал и президент - создать такую группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования. Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ . Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен", - отметила Луценко.

По ее прогнозам, сам суд заработает не менее чем через полгода после принятия закона.

Напомним, в четверг депутаты дважды отказались включить в повестку сессии законопроект президента о создании Высшего антикоррупционного суда.

Текущая седьмая сессия Верховной Рады завершится на следующей неделе. Восьмая сессия стартует 6 февраля.