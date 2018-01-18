Генпрокуратура провела обыск в кабинете и.о. главы Госслужбы занятости
Сегодня утром, 18 декабря, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в кабинете и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.
Об этом сообщил источник в Государственной службе занятости, пишет
«В кабинете председателя обыск был утром. Генеральная прокуратура», - сказал собеседник агентства.
В то же время, пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко отметил, что не владеет информацией об обысках у Валерия Ярошенко.
Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила, что вечером 16 января провела обыски у солиста Львовской оперы Николая Санжаревского.
Танцовщика заподозрили в симпатии к "ЛДНР"из-за страницы в социальной сети, на которой он делился записями соответствующих групп.
Журналистам Санжаревский объяснил, что его аккаунт "ВКонтакте" давно взломали. Также его обвиняли в том, что он с учениками участвовал в соревнованиях в Минске наряду с "ДНР". По его словам, о группе из "республики" он узнал уже на сцене.
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