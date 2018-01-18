ЕС сделал заявление об Антикоррупционном суде с намеком на приостановление безвиза

Украина_ЕС

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде (АКС), противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, который поступил в ответ на запрос «Европейской правды«.

В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию АКС. «Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране… Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)», – говорится в комментарии.

В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.

«Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти», – отметили в Брюсселе.

Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. «Его создания… требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления», – говорится в комментарии.

Также отмечается, что Евросоюз координирует свои усилия с другими международными игроками: «ЕС тесно сотрудничает с США и МВФ в этом вопросе, и, конечно, готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса».

По информации «Европейской правды», в конце прошлой недели представительством ЕС также было направлено официальное письмо в адрес главы администрации президента, спикера ВР и ключевых министров, в котором ЕС официально уведомил Украину о своей позиции.

В то же время в представительстве ЕС воздержались от подробных комментариев по этому вопросу, подтвердив лишь, что консультации продолжаются. «Мы сейчас ведем разговора с АП и соответствующими комитетами ВР по поводу Антикоррупционного суда», – заявили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.


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