Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция
Нацполиция и прокуратура разоблачили преступную схему растраты более 5 миллионов гривен бюджетных средств в сфере обпазования.
Об этом сообщили в
Полицейские установили факты нарушений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур, которые привели к миллионным убыткам.
Правоохранители выяснили, что в официальных документах заранее были определены требования и характеристики от конкретного производителя и поставщиков. Данный факт делал невозможным честную конкуренцию между всеми участниками публичных закупок в сфере образования, так как их предложения не соответствовали критериям предмета закупки, несмотря на то, что ценовое предложение было наиболее выгодным.
Общества-победители, имея значительные преимущества в тендерных процедурах, поставляли оборудование для учебных заведений по завышенным ценам.
И это при том, что на рынке стоимость аналогичного оборудования значительно дешевле.
В настоящее время проводится анализ изъятых материалов с целью установления виновных лиц, которые непосредственно организовали и контролировали противоправные действия.
Напомним, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили на систематическом вымогании взяток группу патрульных полицейских.
Так, действующие работники управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.
Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере 20 тыс. гривен.
Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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18.01.2018 16:35