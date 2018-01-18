Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция

Нацполиция и прокуратура разоблачили преступную схему растраты более 5 миллионов гривен бюджетных средств в сфере обпазования.

Об этом сообщили в пресс-службе НПУ .

Полицейские установили факты нарушений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур, которые привели к миллионным убыткам.

Правоохранители выяснили, что в официальных документах заранее были определены требования и характеристики от конкретного производителя и поставщиков. Данный факт делал невозможным честную конкуренцию между всеми участниками публичных закупок в сфере образования, так как их предложения не соответствовали критериям предмета закупки, несмотря на то, что ценовое предложение было наиболее выгодным.

Общества-победители, имея значительные преимущества в тендерных процедурах, поставляли оборудование для учебных заведений по завышенным ценам.

И это при том, что на рынке стоимость аналогичного оборудования значительно дешевле.

В настоящее время проводится анализ изъятых материалов с целью установления виновных лиц, которые непосредственно организовали и контролировали противоправные действия.

Напомним, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили на систематическом вымогании взяток группу патрульных полицейских.

Так, действующие работники управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.

Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере 20 тыс. гривен.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.