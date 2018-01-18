Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых

В плену у боевиков остаются более 20 украинцев.

Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых
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Фото: Макс Левин

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала она в четверг вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

Она добавила, что украинская сторона продолжит лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

10 января 2018 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) запланировали на 18 января встречу для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена.

Она также уточнила, что Украина будет запрашивать для обмена как минимум 20 человек, удерживаемых на неподконтрольной территории. "Украина изначально разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно, еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - сказала она.


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