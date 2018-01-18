Британская Палата лордов готова свернуть Brexit – европейский аналитик

Британская Палата лордов готова свернуть Brexit – европейский аналитик

Палата лордов Великобритании (ПЛ) располагает необходимым количеством голосов для принятия решения об отмене процесса выхода страны из состава ЕС (Brexit).

Об этом заявила европейский политический обозреватель Мари Пьюдеба в комментарии корреспонденту ГолосUA.

Как подчеркнула эксперт, подавляющее большинство членов ПЛ выступает за сохранение членства Лондона в Объединенной Европе, а посему они не допустят так называемых «сепаратистских настроений». «Усилиями высшего законодательного органа Brexit будет свернут, - подчеркнула она. – Помимо прочего, судьбу присутствия Туманного Альбиона в Евросоюзе в итоге решит королева Елизавета II, которая, как правило, прислушивается к мнению парламентариев». В то же время М. Пьюдеба не исключила, что после голосования в Палате лордов сроки Brexit подвергнутся пересмотру.

Напомним, в минувшую среду Палата общин британского парламента ратифицировала закон о прекращении участия Лондона в ЕС. Соответствующий документ передан на рассмотрение в Палату лордов. Ранее глава Европейского совета Дональд Туск назвал возможный выход Соединенного Королевства из Евросоюза «катастрофой для цивилизованного сообщества».




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о BrexitНижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit
Испания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» BrexitИспания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» Brexit
Расширение Евросоюза на Балканы является компенсацией за Brexit - политологРасширение Евросоюза на Балканы является компенсацией за Brexit - политолог
Канада готова дать Киеву дорожную карту безвизаКанада готова дать Киеву дорожную карту безвиза
Македония готова отказаться от претензий на Александра Великого – премьерМакедония готова отказаться от претензий на Александра Великого – премьер
Глава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в BrexitГлава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в Brexit
Южная Корея готова к диалогу с КНДР без всяких предварительных условий, - министрЮжная Корея готова к диалогу с КНДР без всяких предварительных условий, - министр
Британская разведка уверена, что "Бук", из которого сбили MH17, привезли роSSийские военныеБританская разведка уверена, что "Бук", из которого сбили MH17, привезли роSSийские военные
Мэй заявила о возможности переноса даты BrexitМэй заявила о возможности переноса даты Brexit
Палата представителей Конгресса США одобрила налоговую реформуПалата представителей Конгресса США одобрила налоговую реформу
Последние новости
Подгружаем последние новости