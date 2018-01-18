Британская Палата лордов готова свернуть Brexit – европейский аналитик
Палата лордов Великобритании (ПЛ) располагает необходимым количеством голосов для принятия решения об отмене процесса выхода страны из состава ЕС (Brexit).
Об этом заявила европейский политический обозреватель Мари Пьюдеба в комментарии корреспонденту ГолосUA.
Как подчеркнула эксперт, подавляющее большинство членов ПЛ выступает за сохранение членства Лондона в Объединенной Европе, а посему они не допустят так называемых «сепаратистских настроений». «Усилиями высшего законодательного органа Brexit будет свернут, - подчеркнула она. – Помимо прочего, судьбу присутствия Туманного Альбиона в Евросоюзе в итоге решит королева Елизавета II, которая, как правило, прислушивается к мнению парламентариев». В то же время М. Пьюдеба не исключила, что после голосования в Палате лордов сроки Brexit подвергнутся пересмотру.
Напомним, в минувшую среду Палата общин британского парламента ратифицировала закон о прекращении участия Лондона в ЕС. Соответствующий документ передан на рассмотрение в Палату лордов. Ранее глава Европейского совета Дональд Туск назвал возможный выход Соединенного Королевства из Евросоюза «катастрофой для цивилизованного сообщества».
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