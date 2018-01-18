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Канада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года – Порошенко Канада продлила мандат военной миссии "ЮНИФАЕР" по подготовке украинских военных до 2019 года. Об этом на Яворовском полигоне во Львовской области заявил президент Украины Петр Порошенко. "Мы особенно ценим решение Канады продлить мандат военной миссии "ЮНИФАЕР" до 2019 года. Во время работы миссии обучение с военнослужащими Канады прошли более 5 тыс. военнослужащих ВСУ. Это - вклад в профессиональную подготовку украинских военных", - заявил Порошенко. Напомним, Президент Украины Петр Порошенконазначил ректора Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского" Михаила Згуровского членом наблюдательного совета государственного концерна"Укроборонпром".



golos.ua

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