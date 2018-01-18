СБУ: задержанный ФСБ Соколов стоит за инсценировкой терактов для вторжения РФ в Украину

Сергей Соколов хотел выехать за границу, чтобы рассказать о провокациях, заявил Василий Грицак.

Сергей Соколов

Эксперт "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов, задержанный накануне ФСБ в Москве, причастен к попытке инсценировать ряд терактов в РоSSии с привлечением бывших участников АТО, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его данным, целью эти провокаций должно было стать вторжение РоSSии в Украину.

Кроме Соколова, ФСБ задержало руководителя ФИЦ "Аналитика и безопасность" Руслана Мильченко и других лиц.

"Хотел бы напомнить, что в августе 2017 года Службой безопасности Украины были обнародованы конкретные факты причастности указанных лиц, в частности Соколова, в циничной провокации роSSийских спецслужб по инсценировка ряда террористических актов на территории РоSSии на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти, Курске с привлечением граждан Украины из числа бывших участников АТО. Свидетельства непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация роSSийских спецслужб могла быть поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне", - приводятся слова Грицака на сайте спецслужбы.

СБУ считает, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", Мильченко, Соколова и других задействованных лиц. По данным Грицака, Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ .

"По оперативной информации СБУ , в последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций роSSийских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет", - отметил Грицак.

Он добавил, что расследование попыток инсценировать теракты в РФ завершено, дело готовится для передачи в суд.

"Следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано достаточно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссирована именно спецслужбами РФ , причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности", - заявил Грицак.

Напомним, бывшего руководителя службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова, гендиректора компании "Аналитика и безопасность" Руслана Мильченко и Олега Антошина, в прошлом главы службы безопасности "Тольяттиазота", ФСБ задержала накануне. Следствие обвиняет их в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Все они помещены под арест.