Анкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политолог

Анкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политолог

Вооруженные силы Турецкой Республики могут атаковать позиции сирийских курдов в САР уже к концу текущей недели.

Такое личное мнение выразил арабский политолог Хасан аль-Дами в комментарии корреспонденту ГолосUA.

По словам аналитика элитные подразделения армии ТР намерены нанести так называемый «превентивный удар» по расположениям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает экстремистской группировкой, в районе городов Африн и Мембидж (северо-восток Сирии).  «Курды не выполнили ультиматум президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжили обстрел сирийско-турецкой границы, - отметил, в частности, он. – Ответ Анкары будет крайне жестким». Х. аль-Дами также подчеркнул, что упомянутая операция завершится в течение нескольких дней.

Напомним, накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что его страна проводит консультации с Москвой и Вашингтоном относительно возможности беспрепятственного вторжения на территорию САР. Ранее ТР перебросила на границу с Сирией танки, БМП и истребители.  




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