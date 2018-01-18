В Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения из-за непогоды

В Нидерландах в связи с непогодой объявлен высший уровень чрезвычайного положения.

Об этом со ссылкой на местное издание сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter .

"В Нидерландах объявлен красный (самый высокий) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено", – написал он.

Отмечается, что погодные условия в стране ухудшились в ночь на четверг. Сильный ветер, порывы которого достигают 130 километров в час, сопровождается дождем, а иногда - снегом.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 63 населенных пункта.