Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента Грузии

Находящийся в Киеве с официальным визитом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни на одной из его встрече с представителями украинских властей не обсуждался вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Он сообщил грузинским журналистам в четверг, что уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике.

"Ни на одной встрече у нас не было разговора по этому вопросу (экстрадиции М.Саакашвили. - Ред.). Для нас этот вопрос с политической точки зрения не актуальный. Этот вопрос должен решаться в правовом поле. Исходя из этого, не думаю, что это должно быть предметом обсуждения на наших встречах", - сказал И.Кобахидзе.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины 12 января состоялась встреча генпрокурора Юрия Луценкос заместителем генерального прокурора Грузии Георгием Гогадзе.

«Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции. Участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне», – сказано в сообщении.

Луценко и Гогадзе отметили конструктивный характер встречи и выразили надежду на сотрудничество в будущем.