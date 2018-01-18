Украина начала с США диалог о либерализации режима поездок

Украина начала со США диалог о либерализации режима поездок

Посол Украины в США Валерий Чалый на встрече с помощником государственного секретаря по консульским вопросам Карлом Ришем обсудил приоритетные направления отношений между обеими странами. В частности, либерализацию режима поездок украинцев в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в США, передает Голос Америки.

«На фоне динамичного развития отношений Украины и Соединенных Штатов в политической, экономической, сфере безопасности, дальнейшее развитие контактов между людьми и либерализации режима поездок граждан приобретает особенно важное значение и Украина заинтересована в реализации конкретных шагов в этом направлении», - отметил Валерий Чалый.

Отмечается, что в ходе встречи, в частности, стороны обсудили дальнейшую либерализацию визового режима между Украиной и США, обеспечение прав и интересов усыновленных детей-граждан Украины в США, отдельные вопросы защиты прав украинских граждан.

Со своей стороны Карл Риш выразил готовность к активизации двустороннего диалога.




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