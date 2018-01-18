Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 году

В Украину приедут около трех тысяч солдат из стран НАТО.

Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 году
Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в шести многонациональных учениях.

За принятие законопроекта №7428 проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно плану проведения учений, в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в течение 2018 года ожидается участие до 3 тыс. военнослужащих США и государств-членов НАТО с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов.

В течение 16 дней в июне-ноябре 2018 года на украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2018" будут задействованы до 2 тыс. военных из США и НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" с оружием и техникой, до 20 самолетов и вертолетов, а на "Си Бриз-2018" в течение 25 дней в июне-октябре - до 2,2 тыс. военных, до 20 кораблей, до пяти подводных лодок, до 20 самолетов и вертолетов.

В мае-ноябре в течение 14 дней пройдут учения "Чистое Небо-2018", в которых ожидается участие до 350 военных от США и НАТО с вооружением и техникой, до 20 самолетов; в августе-октябре в течение 10 дней - учения "Светлая Лавина-2018", в которых примут участие до 300 военных с оружием и техникой из Венгрии, Румынии и Словакии; а в апреле-ноябре в течение 20 дней - украинско-румынские учения "Ривериан-2018", где будут задействованы до 100 румынских военных с оружием и техникой, до шести кораблей и до двух самолетов и вертолетов.

Расходы на проведение многонациональных учений в 2018 году составят 36 млн гривен.


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