НФ предложил сделать первого замминистра юстиции членом ЦИК
Фракция определила три кандидатуры.
Фракция "Народный фронт" внесла президенту три кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.
Это первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (до замужества - Севостьянова), депутат Ирина Ефремова (НФ) и преподаватель Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов, сообщил Українським Новинам нардеп от НФ Леонид Емец.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании фракции в четверг.
Емец отметил, что других кандидатур от фракции нет.
Напомним, в понедельник представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко в ближайшее время внесет в парламент обновленное представление на назначение членов ЦИК.
Почти у всех членов ЦИКа срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года президент Петр Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.
Согласно Конституции, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.
Президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года.
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