НФ предложил сделать первого замминистра юстиции членом ЦИК

Фракция определила три кандидатуры.

НФ предложил сделать первого замминистра юстиции членом ЦИК
Наталья Бернацкая
Фото: minjust.gov.ua

Фракция "Народный фронт" внесла президенту три кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.

Это первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (до замужества - Севостьянова), депутат Ирина Ефремова (НФ) и преподаватель Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов, сообщил Українським Новинам нардеп от НФ Леонид Емец.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании фракции в четверг.

Емец отметил, что других кандидатур от фракции нет.

Напомним, в понедельник представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко в ближайшее время внесет в парламент обновленное представление на назначение членов ЦИК.

Почти у всех членов ЦИКа срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года президент Петр Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.

Президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года.


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