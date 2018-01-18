Капитан Госпогранслужбы задержан за взятку в Чернигове

Его обвиняют в получении откатов за контрабанду сигарет.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Чернигове по подозрению в систематическом взяточничестве капитана Госпогранслужбы, который возглавляет одно из отделений Черниговского погранотряда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

По версии следствия, офицер ежемесячно зарабатывал до 50 тысяч гривен на откатах за беспрепятственный ввоз сигарет на территорию Украины. А задержали его "на горячем" во время получения 7 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Задержанному собираются вручить подозрение и избрать меру пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Черниговский пограничный отряд охраняет участок государственной границы с РоSSийской Федерацией и Республикой Беларусь протяженностью 459 км.

Пограничный контроль и пропуск через государственную границу осуществляется в 14 пунктах пропуска (5 автомобильных - "Гремяч", "Николаевка", "Сеньковка", "Новые Яриловичи", "Славутич"), 5 железнодорожных (из них 3 пассажирских - "Хоробичи", "Горностаевка", "Неданчичи" и 2 грузовые - "Щорс" и "Чернигов"), 4 местных (из них 3 автомобильных - "Деревины", "Ильмовка", "Добрянка" и 1 речной - "Каменка").