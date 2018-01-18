В парламенте Молдовы зарегистрировали проект постановления о выходе из СНГ
"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения принимают в интересах РоSSии".
Депутаты Либеральной партии Молдовы во главе с Михаем Гимпу зарегистрировали в местном парламенте проект постановления о выходе Молдовы из СНГ.
Как сообщает молдавское издание NewsMaker, такую инициативу авторы объясняют неоднократным нарушением соглашения со стороны РоSSийской Федерации. Либералы считают, что это проявлялось в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье, в военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в оккупации и аннексии части территории Украины. "Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах РоSSии", - говорится в пояснительной записке к проекту.
"Учитывая, что РоSSийская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", - отмечается в документе.
ПророSSийский президент Молдовы Игорь Додон уже назвал эту инициативу "рискованным проектом" и выразил уверенность, что реализовать ее не удастся. "Предположим, большинство проголосует за это постановление. Это не закон, который я могу дважды заблокировать. Однако процедура выхода длится 12 месяцев, значит, до выборов мы не успеем выйти из СНГ. А после выборов это не пройдет", - заверил глава государства.
Напомним, что в 2009 году после роSSийской агрессии из СНГ вышла Грузия. Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.
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