В шведском Мальме произошел взрыв у здания полиции, двое арестованы

В шведском Мальме произошел взрыв у здания полиции, двое арестованы

Двух мужчин арестовали после взрыва возле полицейского участка в шведском городе Мальме.

Об этом сообщает издание The Local.

Полиция сообщила о "неизвестном устройстве, которое сдетонировало неподалеку от участка" около 21:00 в среду, 17 января 2018 года. О дополнительных подробностях не сообщалось.

Во время взрыва никого не ранили, однако были повреждены полицейские автомобили и фасад здания.

Через пару часов полиция арестовала по решению прокуратуры двух мужчин, подозреваемых в "разрушениях, представляющих угрозу для общественности".

Это второе нападение на полицию Мальме меньше чем за месяц. 29 декабря под зданием полиции в городе взорвали автомобиль.

Напомним, вечером 2 июля 2017 года три человека пострадали в результате стрельбы в городе Мальме на юге Швеции. Об этом говорится в сообщении для прессы региональной полиции. "По сообщениям из больницы, состояние двоих из доставленных туда оценивается на момент поступления как серьезное и еще одного как легкое", — говорится в сообщении для прессы.




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