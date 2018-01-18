Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат

Верховная Рада может назначить председателя Национального банка Украины (НБУ) в начале февраля 2018 года.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко.

"На сегодняшний день наиболее консенсусная кандидатура - это исполняющий обязанности Яков Смолий. На самом деле нам просто крайне необходимо лишить приставки "и.о." этого человека, потому что он достаточно связан по рукам этой приставкой. Я надеюсь, что на начало февраля это будет", - заявил Денисенко. По словам нардепа, назначение нового главы НБУ должно состояться в начале следующей сессии, ведь исполняющий обязанности не может подписывать новый меморандум с Международным валютным фондом. Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины может назначить нового главу Национального банка Украины, если Президент зарегистрирует соответствующее представление во вторник, 19 декабря, или в среду, 20 декабря.

Отметим, еще в середине ноября среди основных претендентов на пост главы Нацбанка рассматривались две кандидатуры - Яков Смолий и глава правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук.

Напомним, с апреля 2017 года до января 2018-го пост председателя НБУ занимает Валерия Гонтарева.

В 2017 году глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку, но несмотря на это ее прошение не было удовлетворено. На данный момент глава НБУ находится в отпуске за свой счет.