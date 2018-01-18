Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат

Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат

Верховная Рада может назначить председателя Национального банка Украины (НБУ) в начале февраля 2018 года.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко.

"На сегодняшний день наиболее консенсусная кандидатура - это исполняющий обязанности Яков Смолий. На самом деле нам просто крайне необходимо лишить приставки "и.о." этого человека, потому что он достаточно связан по рукам этой приставкой. Я надеюсь, что на начало февраля это будет", - заявил Денисенко. По словам нардепа, назначение нового главы НБУ должно состояться в начале следующей сессии, ведь исполняющий обязанности не может подписывать новый меморандум с Международным валютным фондом. Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины может назначить нового главу Национального банка Украины, если Президент зарегистрирует соответствующее представление во вторник, 19 декабря, или в среду, 20 декабря.

Отметим, еще в середине ноября среди основных претендентов на пост главы Нацбанка рассматривались две кандидатуры - Яков Смолий и глава правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук.

Напомним,  с апреля 2017 года до января 2018-го пост председателя НБУ занимает Валерия Гонтарева.

В 2017 году глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку, но несмотря на это ее прошение не было удовлетворено. На данный момент глава НБУ находится в отпуске за свой счет.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Членов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутатЧленов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутат
В Москве арестовали экс-главу охраны БерезовскогоВ Москве арестовали экс-главу охраны Березовского
Наибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутатНаибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутат
Подавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться ГенпрокуратуреПодавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться Генпрокуратуре
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсоветаЛуценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета
Международные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутатМеждународные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутат
В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсоветаГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета
Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости