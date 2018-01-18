Бывший охранник Януковича рассказал суду подобности побега экс-президента

Бывший охранник Виктора Януковича Виктор Резниченко заявил, что в феврале 2014 года жизни экс-президента Украины ничего не угрожало.

Об этом Резниченко сообщил в ходе заседания по делу о госизмене Януковича, сообщает « РБК-Украина ».

Так, в ходе допроса Резниченко подробно описал события февраля 2014 года и обстоятельства побега Януковича.

«21 февраля Янукович находился на рабочем месте. Во второй половине дня выехал в Межигорье. А в 22:00 я услышал, что Янукович уехал в неизвестном для меня направлении. Далее пришло распоряжение ехать в Харьков. Там я и увидел Януковича... В этот день, 22 февраля, Янукович также выехал в аэропорт Харькова. Мы вылетели в неизвестном для меня направлении...», - сообщил он.

Далее последовал вопрос судьи о том, была в тот момент угроза жизни экс-президента.

«Нет, мне лично об этом ничего неизвестно», - ответил Резниченко, уточнив, что нападений на Януковича также не было.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд. гривен окружения Януковича засекретили в интересах следствия.

В 2014 году В.Янукович покинул территорию Украины после ряда протестных митингов на Майдане Независимости.