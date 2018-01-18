Рада приняла новый закон о приватизации

Он входит в пакет требований МВФ.

Рада приняла новый закон о приватизации
Фото: espreso.tv

Верховная Рада на утреннем заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда.

За него проголосовали 266 народных депутатов.

Это единый рамочный законопроект, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и призван значительно упростить это процедуру.

Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

Также закон сократит сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Законопроект запрещает участие в приватизации покупателям из РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Ирина Луценко: законопроект об Антикоррупционном суде будет измененИрина Луценко: законопроект об Антикоррупционном суде будет изменен
РоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалацииРоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалации
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 годуРада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 году
Рада отказалась включить в повестку законопроект об Антикоррупционном судеРада отказалась включить в повестку законопроект об Антикоррупционном суде
ЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном судеЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном суде
Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судахТурчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах
Рада приняла закон о реинтеграции ДонбассаРада приняла закон о реинтеграции Донбасса
Яценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условияхЯценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условиях
Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о BrexitНижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit
СНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТОСНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости