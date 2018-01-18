Рада приняла новый закон о приватизации
Он входит в пакет требований МВФ.
Верховная Рада на утреннем заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда.
За него проголосовали 266 народных депутатов.
Это единый рамочный законопроект, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и призван значительно упростить это процедуру.
Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.
Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.
Также закон сократит сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.
Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.
Законопроект запрещает участие в приватизации покупателям из РоSSии.
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Политика
18.01.2018 11:12