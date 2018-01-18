Членов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутат

Членов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутат

В Украине достаточно честных людей, которые могут создать правильное «сито» отбора членов Антикоррупционного суда.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

«По моему мнению, все суды должны быть антикоррупционными. Что касается непосредственно антикоррупционного суда, то я вижу тут два направления. Главный из них касается выбора судей. Будет либо внешнее влияние на их  выбор, либо только внутреннее. Если будем привлекать доноров и какие-то антикоррупционные структуры, это будет один результат. Если не будем их привлекать, не будем давать им возможность влиять, а они только будут иметь совещательный орган, это будет другая процедура», - заявил депутат.

По словам И. Лапина, мы видели проблемы с Верховным судом, когда явно и откровенно судьи, которые не имеют права носить мантию, прошли так называемые конкурсы и то сито отбора.

«Считаю, что это не есть хорошо. Но с другой стороны давайте всем скажем, что мы колхозники, которые не разбираются в законодательстве. И пусть к нам придут американцы, англичане или грузины и начнут решать наши проблемы. Это не есть правильно. У нас 40-миллионное государство. Думаю, что у нас достаточно честных людей, которые могут сделать правильным сито отбора членов антикоррупционного суда», - отметил он.

Напомним, во вторник, 16 января, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде.

В первый пленарный день в новом году народные депутаты рассмотрят вопрос национальной безопасности и обороны. На рассмотрение вынесен президентский проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Предложены также законопроекты, внесенные главой государства в Верховную Раду, о Высшем антикоррупционном суде и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутатНового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат
Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судахТурчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах
Наибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутатНаибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутат
Подавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться ГенпрокуратуреПодавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться Генпрокуратуре
Действия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - ПорошенкоДействия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - Порошенко
В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизниВ Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни
Судью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов ЕвромайданаСудью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов Евромайдана
Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсоветаЛуценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета
Международные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутатМеждународные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутат
Воевавшие за группировку «Исламское государство» боевики массово переезжают в ЕвропуВоевавшие за группировку «Исламское государство» боевики массово переезжают в Европу
Последние новости
Подгружаем последние новости