Членов Антикоррупционного суда должны выбирать украинцы – депутат

В Украине достаточно честных людей, которые могут создать правильное «сито» отбора членов Антикоррупционного суда.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

«По моему мнению, все суды должны быть антикоррупционными. Что касается непосредственно антикоррупционного суда, то я вижу тут два направления. Главный из них касается выбора судей. Будет либо внешнее влияние на их выбор, либо только внутреннее. Если будем привлекать доноров и какие-то антикоррупционные структуры, это будет один результат. Если не будем их привлекать, не будем давать им возможность влиять, а они только будут иметь совещательный орган, это будет другая процедура», - заявил депутат.

По словам И. Лапина, мы видели проблемы с Верховным судом, когда явно и откровенно судьи, которые не имеют права носить мантию, прошли так называемые конкурсы и то сито отбора.

«Считаю, что это не есть хорошо. Но с другой стороны давайте всем скажем, что мы колхозники, которые не разбираются в законодательстве. И пусть к нам придут американцы, англичане или грузины и начнут решать наши проблемы. Это не есть правильно. У нас 40-миллионное государство. Думаю, что у нас достаточно честных людей, которые могут сделать правильным сито отбора членов антикоррупционного суда», - отметил он.

Напомним, во вторник, 16 января, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде.

В первый пленарный день в новом году народные депутаты рассмотрят вопрос национальной безопасности и обороны. На рассмотрение вынесен президентский проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Предложены также законопроекты, внесенные главой государства в Верховную Раду, о Высшем антикоррупционном суде и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.