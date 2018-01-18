Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под миротворческую операцию".

Александр Турчинов Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает принятие закона о реинтеграции Донбасса усиливающим позиции Украины в международных судах.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Несмотря на яростное сопротивление провокаторов, которые работают против нашей страны, и истерию РоSSии, законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят в Верховной Раде Украины 280 голосами", - отметил Турчинов.

По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.

Он также подчеркнул, что в этом законе РоSSия "четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными".

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией .

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Сегодня Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.