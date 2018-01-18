Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под миротворческую операцию".

Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах
Александр Турчинов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает принятие закона о реинтеграции Донбасса усиливающим позиции Украины в международных судах.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Несмотря на яростное сопротивление провокаторов, которые работают против нашей страны, и истерию РоSSии, законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят в Верховной Раде Украины 280 голосами", - отметил Турчинов.

По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.

Он также подчеркнул, что в этом законе РоSSия "четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными".

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Сегодня Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалацииРоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалации
ЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном судеЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном суде
Яценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условияхЯценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условиях
За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмыЗа сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмы
РоSSия начала готовить агрессию против Украины в 2005 году, - КислицаРоSSия начала готовить агрессию против Украины в 2005 году, - Кислица
СНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТОСНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТО
В Венгрии задержали 11 нелегалов из Азии, прилетевших из Украины на "кукурузнике"В Венгрии задержали 11 нелегалов из Азии, прилетевших из Украины на "кукурузнике"
Двое военных ранены за сутки на ДонбассеДвое военных ранены за сутки на Донбассе
Рада закрылась без голосования по закону о ДонбассеРада закрылась без голосования по закону о Донбассе
Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузовРада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов
Последние новости
Подгружаем последние новости