Турчинов: принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах
"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под миротворческую операцию".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает принятие закона о реинтеграции Донбасса усиливающим позиции Украины в международных судах.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
"Несмотря на яростное сопротивление провокаторов, которые работают против нашей страны, и истерию РоSSии, законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят в Верховной Раде Украины 280 голосами", - отметил Турчинов.
По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.
"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.
Он также подчеркнул, что в этом законе РоSSия "четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными".
"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.
Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".
Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.
Сегодня Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.
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