СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР"

Мужчина находился в одном из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение боевикам "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал в оккупированном Донецке. Он зарегистрировал по "законодательству" оккупантов коммерческую структуру, которая участвовала в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР»", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РоSSии через закрытые пункты пограничного пропуска. При этом он платил "налоги" фейковым структурам боевиков, деньги от которых шли на финансирование террористов.

Бизнесмена задержали в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Фото: ssu.gov.ua

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией.