Гройсман на следующей неделе посетит Германию с рабочим визитом

Премьер провел встречу с представителями немецких компаний, работающих в Украине.

Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен осуществить рабочую поездку в Германию 24 января.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Отмечается, что Гройсман накануне рабочей поездки в ФРГ провел встречу с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

"Германия всегда была и остается одним из ключевых мировых партнеров Украины, а Украина была и будет надежным партнером Германии в регионе Юго-Восточной Европы и на постсоветском пространстве", - сказал премьер во время встречи.

Напомним, в прошлом году украинцы вошли в пятерку лидеров по получению Blue Card в Германии.