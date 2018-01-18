Гройсман на следующей неделе посетит Германию с рабочим визитом
Премьер провел встречу с представителями немецких компаний, работающих в Украине.
Премьер-министр Владимир Гройсман намерен осуществить рабочую поездку в Германию 24 января.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Отмечается, что Гройсман накануне рабочей поездки в ФРГ провел встречу с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.
"Германия всегда была и остается одним из ключевых мировых партнеров Украины, а Украина была и будет надежным партнером Германии в регионе Юго-Восточной Европы и на постсоветском пространстве", - сказал премьер во время встречи.
Напомним, в прошлом году украинцы вошли в пятерку лидеров по получению Blue Card в Германии.
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