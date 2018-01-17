Ученые попросили НАБУ и САП разобраться с задолженностью по зарплате

Деятельность Президиума НАН Украины, где выделенные из госбюджета миллионы гривен, тратят на нецелевые работы и оставляют украинских ученых с нищенской зарплатой, должны проверить специалисты НАБУ и САП.

Об этом журналистам заявил профессор Ярослав Федорук, доктор исторических наук, участник боевых действий в зоне АТО, передал корреспондент ГолосUA.

Он уточнил, что лично он и его коллеги из других научных учреждений на протяжении двух десятков лет не получают в полном объеме зарплату.

«Мы знаем, как у нас отмываются деньги и вместо бюджетной зарплаты научным сотрудникам, которые уже много лет живут на 60-70% ставки, эти деньги кем-то распиливаются, и кто-то их ворует. Я обращаюсь к НАБУ и САП, чтобы проверили деятельность Президиума НАН, потому что НАБУ и САП создавали для того, чтобы побороть раковую опухоль нашего государства – коррупцию», - сказал профессор Я.Федорук.

По мнению ученого, руководство Президиума НАН Украины поощряет присвоение государственных средств и трату этих денег на нецелевые нужды.

К этому мнению присоединился и председатель профкома Института физики конденсированных систем, доктор физико-математических наук Андрей Трохимчук.

«В Президиуме НАН Украины многие работают совместителями, и это не ученые. С декабря 2016 года в техническом центре Президиума в штате по основному месту работы 57 человек. На них распределены 10 млн грн бюджетных средств. Потом в это учреждение набирают совместителей из членов семьи Президиума, и этот доход потом указывают в декларациях», - сказал он.

При этом официально к началу 2018 года в Украине функционируют 180 научных институтов. «Но какие из них на самом деле занимаются научной деятельностью?», - спросил директор Научно-исследовательского института козачества Тарас Чухлиб.

«Возможно, институций 20-30 работают из 180, а остальные только на бумаге существуют и просто получают деньги», - предположил он.

Напомним, 16 января возле украинского парламента ученые провели пикет, требуя, чтобы им начали выплачивать зарплаты в полном объеме. Представители научного сообщества считают, что выделенные на зарплаты ученым деньги руководство Президиума НАН Украины незаконно использует на другие нужды.