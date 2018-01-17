Ученые попросили НАБУ и САП разобраться с задолженностью по зарплате

Ученые попросили НАБУ и САП разобраться с задолженностью по зарплате

Деятельность Президиума НАН Украины, где выделенные из госбюджета миллионы гривен, тратят на нецелевые работы и оставляют украинских ученых с нищенской зарплатой, должны проверить специалисты НАБУ и САП.

Об этом журналистам заявил профессор Ярослав Федорук, доктор исторических наук, участник боевых действий в зоне АТО, передал корреспондент ГолосUA.

Он уточнил, что лично он и его коллеги из других научных учреждений на протяжении двух десятков лет не получают в полном объеме зарплату.

«Мы знаем, как у нас отмываются деньги и вместо бюджетной зарплаты научным сотрудникам, которые уже много лет живут на 60-70% ставки, эти деньги кем-то распиливаются, и кто-то их ворует. Я обращаюсь к НАБУ и САП, чтобы проверили деятельность Президиума НАН, потому что НАБУ и САП создавали для того, чтобы побороть раковую опухоль нашего государства – коррупцию», - сказал профессор Я.Федорук.

По мнению ученого, руководство Президиума НАН Украины поощряет присвоение государственных средств и трату этих денег на нецелевые нужды.

К этому мнению присоединился и председатель профкома Института физики конденсированных систем, доктор физико-математических наук Андрей Трохимчук.

«В Президиуме НАН Украины многие работают совместителями, и это не ученые. С декабря 2016 года в техническом центре Президиума в штате по основному месту работы 57 человек. На них распределены 10 млн грн бюджетных средств. Потом в это учреждение набирают совместителей из членов семьи Президиума, и этот доход потом указывают в декларациях», - сказал он.

При этом официально к началу 2018 года в Украине функционируют 180 научных институтов. «Но какие из них на самом деле занимаются научной деятельностью?», - спросил директор Научно-исследовательского института козачества Тарас Чухлиб.

«Возможно, институций 20-30 работают из 180, а остальные только на бумаге существуют и просто получают деньги», - предположил он.

Напомним, 16 января возле украинского парламента ученые провели пикет, требуя, чтобы им начали выплачивать зарплаты в полном объеме. Представители научного сообщества считают, что выделенные на зарплаты ученым деньги руководство Президиума НАН Украины незаконно использует на другие нужды.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривенСуд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривен
Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворумаАнтикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума
НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев ДубневичейНАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей
Посол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУПосол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ
Комитет вновь перенес рассмотрение вопроса аудитора НАБУ - нардепКомитет вновь перенес рассмотрение вопроса аудитора НАБУ - нардеп
Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"
ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсоветаГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета
НАБУ и САП готовят представление на еще одного нардепа – СМИНАБУ и САП готовят представление на еще одного нардепа – СМИ
Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)
Зірвавши операцію НАБУ з хабарем, СБУ провалилося в суді з власною провокацією
Последние новости
Подгружаем последние новости