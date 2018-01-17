Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)

Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)

В Мариинском дворце впервые за многие годы реставрации и ремонта провели дипломатический прием.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий, генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин. 

Вместе с дипломатическим приемом состоялось торжественное открытие Мариинского дворца после реконструкции. Президент Петр Порошенко провел там официальный дипломатический прием, гостями которого стали главы дипломатических представительств  иностранных государств, а также международных организаций, которые были аккредитованы в Украине.

Реконструкция дворца стартовала в 2007 году, а на ремонт здания потратили более миллиарда гривен. Мариинский дворец находится рядом со зданием Верховной Рады и является церемониальной резиденцией президента Украины.

Дворец в Царском саду был заложен по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. Проект в стиле барокко разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Двухэтажное здание возвели к 1752 году.

Напомним, Мариинский дворец в 2018 году продолжат реставрировать и обустраивать за 72,6 млн гривен. Госуправление делами отменило тендеров для обустройства Мариинского дворца на 15 млн гривен.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер-министром Румынии впервые назначена женщинаПремьер-министром Румынии впервые назначена женщина
Представители Приднестровья впервые побывали на переговорах в ПАСЕПредставители Приднестровья впервые побывали на переговорах в ПАСЕ
Сербия отказалась от переговоров с Косово после убийства ИвановичаСербия отказалась от переговоров с Косово после убийства Ивановича
После анализа отчетов партий НАПК составило 264 протоколаПосле анализа отчетов партий НАПК составило 264 протокола
Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)
Украина открыла в Китае три визовых центраУкраина открыла в Китае три визовых центра
Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллериюБоевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию
В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
Посол США в Панаме подал в отставку после провокативного заявления Трампа о мигрантахПосол США в Панаме подал в отставку после провокативного заявления Трампа о мигрантах
В Аргентине вандалы атаковали церкви в преддверии визита Папы ФранцискаВ Аргентине вандалы атаковали церкви в преддверии визита Папы Франциска
Последние новости
Подгружаем последние новости