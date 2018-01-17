Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)
В Мариинском дворце впервые за многие годы реставрации и ремонта провели дипломатический прием.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий, генеральный продюсер "Украинского радио"
Вместе с дипломатическим приемом состоялось торжественное открытие Мариинского дворца после реконструкции. Президент Петр Порошенко провел там официальный дипломатический прием, гостями которого стали главы дипломатических представительств иностранных государств, а также международных организаций, которые были аккредитованы в Украине.
Реконструкция дворца стартовала в 2007 году, а на ремонт здания потратили более миллиарда гривен. Мариинский дворец находится рядом со зданием Верховной Рады и является церемониальной резиденцией президента Украины.
Дворец в Царском саду был заложен по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. Проект в стиле барокко разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Двухэтажное здание возвели к 1752 году.
Напомним, Мариинский дворец в 2018 году продолжат реставрировать и обустраивать за 72,6 млн гривен. Госуправление делами отменило тендеров для обустройства Мариинского дворца на 15 млн гривен.
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Политика
17.01.2018 22:12