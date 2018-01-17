Премьер-министром Румынии впервые назначена женщина

Президент дал Социал-демократической партии еще один шанс.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении премьер-министром страны депутата Европарламента Виорики Дэнчилэ, передает Укринформ.

"На протяжении последних двух дней я взвесил все аргументы "за" и "против", проконсультировался с парламентскими партиями и гражданским обществом и принял решение дать Социал-демократической партии еще один шанс. Назначил премьер-министром Румынии Виорику Дэнчилэ", - заявил президент.

Как сообщалось, 15 января исполнительный комитет правящей Социал-демократической партии отказал в политической поддержке премьер-министру Михаю Тудосе, после чего тот заявил об уходе в отставку.

Это второй за последний год правительственный кризис в Румынии. В середине 2017 года пост премьера вынужден был покинуть Сорин Гриндяну. Мотивом для его отставки послужил скандал вокруг правительственного постановления о смягчении уголовного преследования в отношении чиновников-коррупционеров.

Виорика Дэнчилэ - член Социал-демократической партии с 1996 года. Выпускница Плоештского государственного университета. Специалист в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. С 2009 года - депутат Европарламента и член комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и развитию села.