В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы

Названы четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед роSSийской пропагандой.

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В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства роSSийских хакеров. Об этом шла речь во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), посвященных влиянию роSSийской пропаганды на страны Евросоюза , передает УНИАН.

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что роSSийская кампания по дезинформации направлена на подрыв основ объективной журналистики и приводит к распространению предвзятой информации.

Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.

"В первую очередь - беспристрастно расследовать роSSийское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных", - заявил Макаллистер.

Также он призвал сделать оперативную рабочую группу по стратегической коммуникаций (East StratCom Task Force) постоянной структурой ЕС , обеспечив ее надлежащим финансированиеми усилить персонал.

Кроме того, Макаллистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижения европейской политики и ценностей.