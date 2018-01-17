В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы
Названы четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед роSSийской пропагандой.
В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства роSSийских хакеров. Об этом шла речь во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), посвященных влиянию роSSийской пропаганды на страны Евросоюза, передает УНИАН.
Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что роSSийская кампания по дезинформации направлена на подрыв основ объективной журналистики и приводит к распространению предвзятой информации.
Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.
"В первую очередь - беспристрастно расследовать роSSийское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных", - заявил Макаллистер.
Также он призвал сделать оперативную рабочую группу по стратегической коммуникаций (East StratCom Task Force) постоянной структурой ЕС, обеспечив ее надлежащим финансированиеми усилить персонал.
Кроме того, Макаллистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижения европейской политики и ценностей.
Напомним, в декабре Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года.
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Политика
17.01.2018 22:12