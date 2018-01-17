Сестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривен

Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на изменения в имущественном состоянии, которые она внесла в Единый госреестр деклараций.

Согласно этим изменениям, 27 ноября 2017 Елена Розенблат стала совладельцем 6-9 этажей дома с подвалом и гаражом. Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость - 3 995 667 грн.

Однако в комментарии "Украинской правде" Розенблат объяснила, что речь идет о жилом доме площадью в 215 кв. м., состоящий из двух квартир, при этом квартиры являются несколькоуровневыми. По словам депутата, как первый этаж считаются также гараж и подвал.

"Приобретенная квартира – 113 м. кв., размещенная на нескольких уровнях, в том числе, считается крыша, как уровень", – отметила она.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру… Приобрели в кредит", – добавила Розенблат.

Она также отметила, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

Елена Розенблат была избрана в Новоград-Волынский райсовет по спискам БПП

Напомним, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет.