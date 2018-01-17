Сестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривен

Сестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривен

Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на изменения в имущественном состоянии, которые она внесла в Единый госреестр деклараций.

Согласно этим изменениям, 27 ноября 2017 Елена Розенблат стала совладельцем 6-9 этажей дома с подвалом и гаражом. Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость - 3 995 667 грн.

Однако в комментарии "Украинской правде" Розенблат объяснила, что речь идет о жилом доме площадью в 215 кв. м., состоящий из двух квартир, при этом квартиры являются несколькоуровневыми. По словам депутата, как первый этаж считаются также гараж и подвал.

"Приобретенная квартира – 113 м. кв., размещенная на нескольких уровнях, в том числе, считается крыша, как уровень", – отметила она.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру… Приобрели в кредит", – добавила Розенблат.

Она также отметила, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

Елена Розенблат была избрана в Новоград-Волынский райсовет по спискам БПП

Напомним, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии не против дискуссий о репарациях для ПольшиВ Германии не против дискуссий о репарациях для Польши
В 2017 году Луценко потратил на командировки более 200 тысяч гривенВ 2017 году Луценко потратил на командировки более 200 тысяч гривен
Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривенСуд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривен
ГПУ планирует спецконфискацию 3 млрд гривен в первом полугодии, - ЛуценкоГПУ планирует спецконфискацию 3 млрд гривен в первом полугодии, - Луценко
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
В Германии на треть увеличат спецназ полицииВ Германии на треть увеличат спецназ полиции
СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки
В Германии завершились переговоры по формированию "большой коалиции" (Обновлено)В Германии завершились переговоры по формированию "большой коалиции" (Обновлено)
Прокурор Киева Говда заработал в декабрь более 60 тысяч гривенПрокурор Киева Говда заработал в декабрь более 60 тысяч гривен
Рева за декабрь получил 67,5 тысяч гривен при ставке в 15,2 тысяч гривенРева за декабрь получил 67,5 тысяч гривен при ставке в 15,2 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости