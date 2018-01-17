Великобритания подтвердила наличие у Насирова британского паспорта, - Данилюк

Александр Данилюк

Британская сторона подтвердила наличие у отстраненного от работы главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова британского паспорта, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Это нарушение закона о госслужбе. Было решение на совещании (членов правительства перед заседанием Кабмина — ИФ), что я инициирую формальное представление на увольнение», — сказал он журналистам перед заседанием Кабмина в среду.

Кроме того, А.Данилюк сообщил, что Министерство финансов разработает новые законодательные акты о реорганизации ГФС вместо ранее отмененных.

«Мы проговаривали, что будем инициировать новые законодательные акты, которые будут более актуальными», — сказал А.Данилюк.

По его словам, отмененные акты были частью реформы ГФС, в частности, концепция реформы ГФС. Акты были приняты, но не были подписаны, так как оставались открытыми некоторые вопросы.

«Вопросам реформирования ГФС мы посвятили почти 40 минут на совещании членов Кабинета министров (перед заседанием правительства — ИФ). Есть полная поддержка продолжать этот процесс. Премьер поддерживает реформу ГФС», — сказал министр.


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