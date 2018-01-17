Президент Румынии утвердил Виорику Дэнчилэ на посту премьера
Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил кандидатуру Виорики Дэнчилэ на должность премьер-министра.
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Кандидатуру Дэнчилэ во вторник выдвинула правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD). Сегодня она прибыла в резиденцию главы государства для переговоров с Йоханнисом.
Перед этим президент провел консультации с представителями парламентских политических сил и представителями групп национальных меньшинств.
"Я выслушал много мнений по поводу будущего премьер-министра. Есть много мыслей и много аргументов, многие из которых связаны с политикой партии, внутренней политикой Румынии, внешней политикой и безопасностью. Взвесив все аргументы, приняв во внимание специфическую ситуацию, я решил дать PSD шанс и назначить предложенную ими кандидатуру", - сказал Йоханнис, добавив, что надеется на завершение процедуры назначения до 1 февраля.
После утверждения президентом должно состояться голосование в парламенте, который должен выдать вотум доверия, без которого назначение премьер-министром невозможно. Социал-демократы имеют большинство в парламенте.
54-летняя Дэнчилэ является близким союзником лидера PSD Ливиу Драгни, который сам не может претендовать на должность главы правительства по обвинению в мошенничестве с подсчетом голосов на выборах.
Напомним, премьер Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после потери доверия Социал-демократической партии. Временным исполняющим обязанности премьера назначен министр обороны Михай Фитор.
Предшественник Тудосе - Сорин Гриндяну - ушел в отставку летом прошлого года, также после потери поддержки собственной партии.
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