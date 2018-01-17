СНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТО

Документ разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза.

СНБО согласовал проект закона о нацбезопасности с планами членства Украины в ЕС и НАТО
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны согласовал законопроект "О национальной безопасности", информирует пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, этот законопроект разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами Организации Североатлантического договора (НАТО), США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов НАТО.

После принятия Верховной Радой закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере нацбезопасности и обороны.

Президент Петр Порошенко обратил внимание, что документ также предусматривает законодательное закрепление планов Украины на членство в НАТО и Евросоюзе.

"Проект ставит задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил глава государства во время обсуждения законопроекта, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, принятие законопроекта "О национальной безопасности Украины" должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия роSSийской агрессии.

Ранее сообщалось, что СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы.


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