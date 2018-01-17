Украина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТО
Общими вызовами для стран является оккупация территорий и агрессия со стороны РоSSии.
Украина и Грузия должны объединить усилия для достижения совместных целей – членства в Европейском Союзе и НАТО.
Об этом заявил глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Интерфакс-Украина.
"У наших государств общие вызовы, и поэтому мы должны объединить наши усилия, чтобы ответить на них и достичь наших целей… Наша основная цель – полноценное членство в Евросоюзе и НАТО. В этом контексте очень важно объединение наших усилий, чтобы это все-таки произошло", - сказал Кобахидзе на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Андреем Парубием в среду в Киеве.
В свою очередь, спикер украинского парламента высказал убеждение, что эта цель рано или поздно будет достигнута.
"Я уверен, что это только вопрос времени, когда Украина и Грузия станут членами ЕС и НАТО", - сказал Парубий.
Кроме того, Кобахидзе отметил общность проблемы роSSийской агрессии как для Украины, так и для Грузии.
"Также общими вызовами является оккупация наших территорий и агрессия со стороны РоSSийской Федерации. В этом контексте очень важно сотрудничество между нашими государствами", - сказал спикер грузинского парламента.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия решительно осуждает аннексию Крыма и агрессивные действия РоSSии на Донбассе.
Напомним, в конце 2017-го Президент Петр Порошенко пообещал референдумы о членстве в ЕС и НАТО. По его словам, плебисциты пройдут "в обозримом будущем".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.01.2018 21:00
17.01.2018 21:00