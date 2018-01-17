Украина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТО

Общими вызовами для стран является оккупация территорий и агрессия со стороны РоSSии.

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Украина и Грузия должны объединить усилия для достижения совместных целей – членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом заявил глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Интерфакс-Украина.

"У наших государств общие вызовы, и поэтому мы должны объединить наши усилия, чтобы ответить на них и достичь наших целей… Наша основная цель – полноценное членство в Евросоюзе и НАТО. В этом контексте очень важно объединение наших усилий, чтобы это все-таки произошло", - сказал Кобахидзе на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Андреем Парубием в среду в Киеве .

В свою очередь, спикер украинского парламента высказал убеждение, что эта цель рано или поздно будет достигнута.

"Я уверен, что это только вопрос времени, когда Украина и Грузия станут членами ЕС и НАТО", - сказал Парубий.

Кроме того, Кобахидзе отметил общность проблемы роSSийской агрессии как для Украины, так и для Грузии.

"Также общими вызовами является оккупация наших территорий и агрессия со стороны РоSSийской Федерации. В этом контексте очень важно сотрудничество между нашими государствами", - сказал спикер грузинского парламента.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия решительно осуждает аннексию Крыма и агрессивные действия РоSSии на Донбассе.