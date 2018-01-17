В Германии не против дискуссий о репарациях для Польши

Министр иностранных дел Германии предложил создать экспертную группу для изучения заявлений некоторых польских националистических лидеров о том, что Берлин должен выплатить возмещение за вред, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Associated Press.

Однако, Зигмар Габриэль во время встречи с новым польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем в среду четко заявил, что согласно международному праву и в соответствии с двусторонними соглашениями между двумя странами, вопрос о военных возмещениях уже давно решен.

Чапутович сказал, что он открыт к идее привлечения экспертов для рассмотрения данного вопроса.

По его словам, для Польши важным является обсуждение вопроса о репарациях.

Напомним, бюро юридического анализа польского Сейма опубликовало заключение, согласно которому у Польши есть законные основания требовать репараций от Германии.

По оценкам комиссии, в результате действий Германии в связи со Второй мировой войной Польша понесла убытки на сумму $48,8 млрд.

Как известно, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.