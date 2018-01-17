В Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиков

Бывшего сотрудника полиции разоблачили оперативники СБУ.

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к заключению майора полиции, который работал на незаконные вооруженные формирования.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы разоблачили бывшего сотрудника одного из подразделений областного управления Нацполиции, который передавал террористам информацию о личном составе и транспортных средствах подразделений полиции, блокпостах сил антитеррористической операции, а также служебных документах с грифом "секретно".

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

Напомним, в конце декабря суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных.