Сессия ПА НАТО пройдет в 2019-м в Киеве, - Парубий
"Каждая страна, в которой проходила Парламентская ассамблея, позже ставала членом НАТО".
Сессия Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (НАТО) пройдет весной 2019 года в Киеве.
Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил на совместном с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге.
"После двух сессий дискуссий уже принято решение, что весной 2019 года ПА НАТО будет проходить в Киеве. Это пример, который мы берем с евроатлантического пути Грузии. Как правильно отметил господин Ираклий, каждая страна, в которой проходила Парламентская ассамблея, позже ставала членом НАТО", - сказал он.
Кроме того, по словам Парубия, в феврале пройдет встреча спикеров парламентов стран Балто-Черноморского региона.
"По нашей инициативе через месяц мы планируем встречу в Кишеневе (Молдова), куда должны прибыть спикеры парламентов Грузии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, то есть всех стран Балто-Черноморского региона, для того чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении роSSийской агрессии",- сказал он.
По словам спикера, второй целью встречи будет поддержка европейских стремлений Молдовы.
Как сообщалось, НАТО выделило Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов.
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Политика
17.01.2018 17:44