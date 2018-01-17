Сессия ПА НАТО пройдет в 2019-м в Киеве, - Парубий

"Каждая страна, в которой проходила Парламентская ассамблея, позже ставала членом НАТО".

Фото: euromaidanpress.com

Сессия Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (НАТО) пройдет весной 2019 года в Киеве .

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил на совместном с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге.

"После двух сессий дискуссий уже принято решение, что весной 2019 года ПА НАТО будет проходить в Киеве . Это пример, который мы берем с евроатлантического пути Грузии. Как правильно отметил господин Ираклий, каждая страна, в которой проходила Парламентская ассамблея, позже ставала членом НАТО", - сказал он.

Кроме того, по словам Парубия, в феврале пройдет встреча спикеров парламентов стран Балто-Черноморского региона.

"По нашей инициативе через месяц мы планируем встречу в Кишеневе (Молдова), куда должны прибыть спикеры парламентов Грузии, Украины, Польши , Литвы, Латвии, Румынии, то есть всех стран Балто-Черноморского региона, для того чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении роSSийской агрессии",- сказал он.

По словам спикера, второй целью встречи будет поддержка европейских стремлений Молдовы.

Как сообщалось, НАТО выделило Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов.